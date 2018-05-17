​Сбербанк подарит денежный приз за оформление потребительского кредита

Западно-Сибирский банк Сбербанка запустил акцию для клиентов, оформивших потребительский кредит или кредит на рефинансирование займов, оформленных в других банках. Акция проводится для клиентов Сбербанка на территории Омской и Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Чтобы стать участником акции необходимо в период с 10 мая по 30 июля 2018 года оформить один из следующих потребительских кредитов Сбербанка: «Кредит на любые цели» или «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» и зарегистрироваться в акции на сайте банка. Победитель будет определен по специальной формуле и получит денежный приз в размере 50000 рублей.

Напомним, что с начала мая Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам и обновил тарифную сетку. Теперь стоимость кредита зависит от его суммы. Диапазон снижения в зависимости от суммы кредита составил 1–8 процентных пунктов. Также Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита для своих зарплатных клиентов — с 3 до 5 миллионов рублей и снизил минимальный возраст заемщика с 21 года до 18 лет.

С 7 мая до 31 июля 2018 года Сбербанк снизил процентные ставки по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов». Минимальная фиксированная ставка теперь составляет 11,5% годовых. Максимальный срок кредита увеличен с 5 до 7 лет.

Подать заявку на оформление кредита можно на официальном сайте банка, в приложении Сбербанк Онлайн или в любом офисе по обслуживанию физических лиц. С полными условиями и сроками проведения акции можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Выгодно для вас».