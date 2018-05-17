​Молодым педагогам и медикам предлагают снизить ставку по ипотеке, если они будут работать в селах

Молодым педагогам и медикам предлагают давать льготную ипотеку при покупке недвижимости в сельской местности и населенных пунктах с численностью населения до 10 тысяч человек, сообщает RT.

Молодежный парламент при Госдуме предлагает установить льготную ставку по ипотеке для молодых учителей и врачей на уровне шести процентов годовых. Для ее получения специалист должен будет заключить трудовой договор в течение пяти лет после окончания вуза, иметь профильный опыт работы более одного года.