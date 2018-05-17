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В Сугутском районе охранник на месторождении по пьяни убил напарника

На территории одного из месторождений в Сургутском районе охранник во время пьянки застрелил своего коллегу, сообщает управление Следственного комитета по региону.

«В ночь на 16 мая между двумя охранниками, совместно распивавшими спиртное, произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в голову другого из пистолета. Смерть мужчины наступила на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Охранник-убийца взят под стражу, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).


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Сегодня в 11:44, просмотров: 140, комментариев: 0


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