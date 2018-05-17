Специалист Сургутской ОКБ​ стала лучшим фармацевтом округа

Лучшим фармацевтом Югры в по итогам окружного этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» признана Галина Головская, фармацевт аптеки Сургутской ОКБ.
Общий трудовой стаж Головской более 30 лет. 27 из них - специалист работает в Сургутской окружной клинической больнице. От действий фармацевта зависит качество медикаментозного лечения больных, отмечает пресс-служба учреждения.
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