В следующем году россиян могут обязать ставить умные счетчики в домах

Установку счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний в жилых домах (новостройках и после капремонта) предлагают сделать обязательной в следующем году.

Это позволит решить проблему того, что добросовестные собственники переплачивают за соседей, которые приборы учета не установили, или проводят с ними различные махинации — вставляют магниты, пленки, вертят счетчик в обратную сторону, чтобы платить меньше.

Ожидается, что к концу 2021 года «умные счетчики» будут применять все жители в новостройках и 50 процентов жителей, заменивших приборы учета в 2020–2021 годах в ходе капремонта.