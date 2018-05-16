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Югра поднялась в экологическом рейтинге. Теперь округ на 63 месте

Югра поднялась в экологическом рейтинге на 17 позиций за последние пять лет, -сообщил руководитель Природнадзора округа Сергей Пикунов во время пресс-конференции, посвященной Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Сейчас Югра находится на 63 месте среди регионов России. В 2013 году округ стоял на 80 позиции списка. Улучшению экологической ситуации в округе способствует акция «Спаси и сохранить». Она привлекает внимание жителей муниципалитетов к проблемам в Югре, которые можно решить собственными действиями. Подробнее о проекте siapress.ru сообщал раннее.


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Сегодня в 20:08, просмотров: 105, комментариев: 0


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