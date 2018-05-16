В Югре насчитывается более 10 тысяч волонтеров, сообщает пресс-служба правительства округа. В регионе развиваются более 10 добровольческих направлений, в числе которых, например, общественники «серебряного возраста».

В основе развития гражданской деятельности в Югре заложена концепция, разработанная и утвержденная правительством округа. Концепция прошла общественные обсуждения, где были учтены более 70 предложений активистов.