​В Сургутском районе начала работу Ассоциация НКО. Кому и в чем полезна новая структура

10 некоммерческих организаций вступили в Ассоциацию НКО Сургутского района за первый месяц работы. В их числе находится и организация «Пересвет», специализирующая на работе с детьми и подростками. Общественники периодически проводят реконструкции боевых действий с подопечными, и восстановливают воинские предметы.

Наиболее популярными направлениями деятельности НКО сейчас можно считать социальную и образовательную сферу.

При решении социальных проблем важна не только «буква закона», но и накопленные знания при общении с партнерами и властью. Руководители Ассоциации планируют, что местные НКО будут учить друг друга и делиться опытом. Большим плюсом такого формата можно считать то, что ученики и учителя говорят на одном языке. «Есть конкретный человек, который придет и растолкует в какой кабинет нужно обратиться, и кто именно поможет с той или иной инициативой», - отмечает Полина Лебедева, председатель Ассоциации НКО.

Ассоциация ждет в свои ряды сильных общественников Сургута и района, готовых не только учиться, но делиться собственным опытом с молодыми некоммерческими организациями.

Одним из структурных подразделений ассоциации стала образовательная площадка «Лаборатория НКО». Здесь специалисты работают на качество поддержанных проектов, а не на их количество. Цель «Лаборатории» – дать НКО конкретные инструменты реализации проектов, а также повысить их эффективность.

Важный аспект работы «Лаборатории НКО» – это «Школа социального поставщика». Специалисты будут индивидуально консультировать общественников в области передачи соцуслуг. Также эксперты окажут помощь при подаче заявки и получении грантов различных уровней.