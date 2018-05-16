Участникам хаджа из Сургутского района напоминают, что загранпаспорт нужно оформлять заблаговременно

Отдел по вопросам миграции Сургутского района напоминает организаторам и участникам хаджа российских мусульман о том, что въезд на территорию Королевства Саудовской Аравии осуществляется только по загранпаспортам нового поколения, содержащим электронный носитель информации.

Заявление о выдаче загранпаспорта необходимо подать заблаговременно через gosuslugi.ru. Там, кстати, оплата госпошлины идет со скидкой 30 процентов.