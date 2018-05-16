​Студенты СурГПУ представили Сургут на Суперфинале Чемпионата АССК

Делегация студенческого спортивного клуба «Беркут» СурГПУ приняла участие во Всероссийском Суперфинале Чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) «На спорте». Большой молодежный слет проходил с 6 по 10 мая в Анапе.

Чемпионат АССК проводится по пяти видам спорта: шахматам, настольному теннису, баскетболу, волейболу и мини-футболу. Его особенность в том, что в состязаниях участвуют спортсмены-любители.

Наши студенты показали достойный уровень спортивной подготовки. Так, студентка филфака Ильмира Мурзагулова заняла 5 место в состязаниях по шахматам, в которых участвовало 50 шахматисток.

Кроме того, на Чемпионате проходил образовательный проект АССК.pro, который выиграл президентский грант. В нем приняла участие студентка социально-гуманитарного факультета Дарья Орлова.

«Очень понравилась программа молодежных тренеров России. Нам рассказали, каким должен быть тренер, как работать со взрослыми, открыли способы создания мотивации и поделились знаниями о том, как создать свой образовательный продукт», — рассказала девушка.

Фестиваль «На спорте» проходит ярко и насыщенно. Каждое утро молодые спортсмены со всей страны выходили на утреннюю зарядку, играли в спортивные игры, посещали мастер-классы и заводили новых друзей.

Всего во Всероссийском суперфинале Чемпионата АССК России приняли участие студенты из 100 вузов страны, в финале были представлены 44 субъекта РФ из всех (8) федеральных округов страны.