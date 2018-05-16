​Размер имеет значение: связисты установили самую крупную базовую станцию на Урале

Связисты подготовили стадион к главному футбольному событию страны. «МегаФон» установил на «Екатеринбург Арене» самую масштабную на Урале базовую станцию, мощность которой превышает девять типовых объектов сотовой связи. Одновременно выходить в интернет на высокой скорости смогут 13 тысяч человек – больше чем треть зрителей полностью заполненной площадки.

Общий вес размещенного оператором оборудования превышает 3,5 тонны. По массе это сравнимо с четырьмя футбольными командами. Оно расположено по всему периметру чаши стадиона и в подтрибунных помещениях, чтобы обеспечивать стабильной связью каждый сектор и зрительское место.

На тестовом матче «Амкар» – «Урал» инженеры оператора провели замеры работы мобильных услуг в реальных условиях: на стадионе присутствовали более 20 тысяч человек, но мобильный интернет «летал» со скоростью 260 Мбит/с.

Сумма вложений «МегаФона» только в инфраструктуру центрального стадиона превышает 75 миллионов рублей. Установленная indoor базовая станция останется на «Екатеринбург Арене» и после проведения главного турнира этого лета.

«МегаФон» также улучшил покрытие и качество предоставляемых услуг мобильной связи на трех тренировочных площадках – спорткомплексах «Калининец», «Ермак» и стадион «Уралмаш», отеле «Хаятт Ридженси», железнодорожном вокзале, автовокзале, аэропорту «Кольцово» и на туристических маршрутах.