Картину русского художника продали почти за 86 миллионов долларов // ФОТО

На сайте аукционного дома Christie’s (Нью-Йорк) сообщали о продаже работы знаменитого художника-авангардиста Казимира Малевича под названием «Супрематическая композиция». Картину, написанную художником в 1916 году, также называют «Синим прямоугольником поверх красного луча». Перед торгами полотно оценивали в 70 миллионов долларов, но в итоге оно ушло с молотка за 85,8 миллионов. Покупатель пожелал остаться неизвестным.
Справка siapress.ru: Казимир Малевич — российский и советский художник-авангардист польского происхождения, педагог, теоретик искусства, философ. Основоположник супрематизма.