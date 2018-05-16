​Гей-парад вместо премии МУЗ-ТВ: победительница Евровидения отказалась приехать в Россию

Израильскую певицу Нетту Барзилай, выигравшую Евровидение-2018, пригласили приехать в Россию на церемонию вручения премии МУЗ-ТВ, которая состоится 8 июня. Однако менеджеры Барзилай отказали, поскольку в этот же день в Тель-Авиве пройдет гей-парад. Об этом инциденте написал на своей странице в Facebook программный директор МУЗ-ТВ Андрей Разыграев, иронично отметив при этом, что «у всех свои ценности».

Впрочем, россияне, судя по всему, не очень расстроились. Многие комментаторы написали, что не имеют никакого желания лицезреть победительницу Евровидения в нашей стране.