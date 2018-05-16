В КЦ «Порт» покажут спектакль на английском языке

20 мая в КЦ «Порт» состоится презентация театральной постановки «Lingua May».
«В преддверии окончания учебного года своими успехами поделятся учащиеся Международного центра гуманитарного образования «Lingua», — отмечают сотрудники культурного центра. На мероприятии зрители увидят оригинальные театральные зарисовки на английском языке.
Постановка начнется в 16:00. Возрастных ограничений нет. Стоимость билета — 20 рублей.
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