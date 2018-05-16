​Более 400 жителей Сургутского района наказаны за неоплаченные штрафы

С начала этого года более 400 жителей Сургутского района привлечены к ответственности за несвоевременную оплату административных штрафов. 188 нарушителей арестованы по решениям мировых судей. На 194 граждан наложены штрафы в двукратном размере. 38 человек отправлены на обязательные работы.

Жители Сургутского района могут узнать задолженность по административным штрафам, обратившись в отделение по исполнению административного законодательства ОМВД России по Сургутскому району по адресу: Белый Яр, ул. Некрасова, 1а, кабинет 305 или по телефону: 74-69-63.