За вымогательство один из членов сургутской организации «Совесть» получил срок

Сургутским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух жителей Солнечного, одним их которых является член РСО «Совесть» за вымогательство денег у местного жителя.
На протяжении полутора месяцев под вымышленным предлогом за якобы совершенный проступок, мужчины требовали передачи им денег в сумме 50 тысяч рублей с применением насилия в отношении потерпевшего.
Одному из преступников дали два года условно, с испытательным сроком на три года, второму — лишение свободы на два года и шесть месяцев.
Зачем сургутским школьникам уроки шахмат? // президент Федерации шахмат Сургута и депутат городской думы Богдан Гужва, ONLINE 17 мая в 10:00