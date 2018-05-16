За вымогательство один из членов сургутской организации «Совесть» получил срок

Сургутским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух жителей Солнечного, одним их которых является член РСО «Совесть» за вымогательство денег у местного жителя.

На протяжении полутора месяцев под вымышленным предлогом за якобы совершенный проступок, мужчины требовали передачи им денег в сумме 50 тысяч рублей с применением насилия в отношении потерпевшего.

Одному из преступников дали два года условно, с испытательным сроком на три года, второму — лишение свободы на два года и шесть месяцев.