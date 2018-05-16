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Суд принял сторону Газпрома в конфликте вокруг газопровода в Сургуте

Десятки домов вновь оказались под угрозой сноса

Вчера в сургутской думе во время заседания комитета по нормотворчеству информационной политике и правопорядку стало известно, что Верховный суд отказался рассматривать жалобу одного из жителей дачного поселка, примыкающего к газопроводу высокого давления, которым владеет Газпром Трансгаз Сургут.

Сургутянин при поддержке администрации города через исковое заявление пытался оспорить параметры зоны минимальных расстояний газопровода. Сейчас ее ширина составляет 200 метров, и в нее попадают земельные участки с жилыми домами. Отказ суда фактически означает, что все постройки, попадающие в двухсотметровую «зону отчуждения», должны быть снесены силами самих собственников. Об этом депутатам сообщила начальник правового управления администрации Сургута Ирина Гордеева.

«К сожалению, Верховный суд отказал жителю одного из дачных поселков в Сургуте в рассмотрении жалобы, мотивировав это тем, что срок подачи заявления был упущен. Сейчас мы планируем подавать иск в Арбитражный суд Москвы уже от имени муниципалитета и просить уменьшить зону минимальных расстояний вокруг газопровода. Была еще попытка решить проблему законодательно, осенью разрабатывался проект, который предполагает снос домов за счет тех, кто допустил нарушение, а не за счет собственников, но он был отправлен на доработку и в Госдуму вновь не поступал», - рассказала Ирина Гордеева.

Напомним, что конфликт ООО «Газпром Трансгаз Сургут» и жителей нескольких дачных поселков возник весной 2016 года, когда газовая компания начала в массовом порядке требовать от собственников снести дома и покинуть зону минимальных расстояний газопровода. В мае уже 2017 года дачники даже выходили на митинг, требуя от властей решить их проблему. В августе в конфликте возник перерыв, когда президент Владимир Путин высказал свое мнение об аналогичном конфликте в Челябинской области и призвал оставить людей в покое. После этого Газпром Трансгаз Сургут дал дачникам отсрочку до 1 апреля этого года. Срок прошел, и ситуация вновь вернулась в фазу конфликта, а жильцы продолжаю получать судебные решения и исполнительные листы с требованием снести постройки. Положение собственников усугубляется тем, что для многих дома в поселках являются единственным жильем. По данным администрации, сейчас у судебных приставов в производстве находится 51 судебное решение.

Что особенно интересно - в ситуации с конденсатопроводом «Газпром Переработки» суд встал на сторону жителей и администрации Сургута и отменил решения компании и Росреестра об установлении зоны минимальных расстояний в пять километров. Сейчас корпорация опротестовывает это постановление в Арбитражном суде в Омске, но, как рассказали корреспонденту siapress.ru в кулуарах думы, шансов на положительное для Газпрома решение в этом деле немного, да и компания не слишком на этом настаивает: отмена текущих зон минимальных расстояний вокруг конденсатопровода не повлечет за собой никаких издержек. Куда сложнее ситуация в случае с Газпром Трансгазом.

Как объяснил депутат Дмитрий Пахотин, самым оптимальным решением будут технические изменения, которые сделают из газопровода высокого давления газопровод низкого давления, что повлечет за собой уменьшение зон минимальных расстояний с 200 до 50 метров. Камнем преткновения здесь является необходимость строительства станции понижения давления. На это требуется один миллиард рублей, к чему Газпром, как говорят, пока не готов – в планах компании строительство подобной станции намечено лишь на 2025 год.


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Сегодня в 09:03, просмотров: 60, комментариев: 0


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