В Югре происходит «передел» рынка коммунальных отходов. Чем это может быть чревато

Для этого в каждом субъекте из существующих предприятий выбираются региональные операторы, которым собственники жилых помещений и юридические лица будут оплачивать вывоз и утилизацию ТКО. А операторы, в свою очередь, через процедуру тендеров будут определять подрядчиков на местах: компании, которые собственно и будут освобождать города и поселки от коммунального мусора.

В Югре этот оператор уже определен – АО «Югра-Экология». На днях представители структуры встретились с компаниями, ответственными за вывоз мусора. На встречу, организованную Сургутской торгово-промышленной палатой, прибыли представители более 150 компаний – практически со всех территорий региона.

Предприниматели опасаются крайне негативных последствий от появления на рынке нового игрока и контроля тарифов на услугу со стороны РСТ (Региональной службы по тарифам). Прежде всего – для своего бизнеса.

«Некоторые компании в результате нововведений могут попросту уйти из этой сферы. Сохранение многих компаний «на плаву» во многом будет зависеть от того, насколько правильно будут выстроены отношения предприятий с региональным регулятором», - отметила генеральный директор СТПП Анна Чурманова в начале встречи.

Тариф на услуги регионального оператора для потребителя станет единым. В него будут заложены: 1) услуги транспортных компаний по итогам торгов и 2) услуги организаций, которые осуществляют утилизацию и захоронение ТКО - полигонов, которые регулируются тарифами. Поэтому вопрос формирования начальной цены по контрактам так принципиален в этой ситуации. Документы в РСТ Югры, на основании которого будут установлены расценки, региональный оператор должен подать до 1 июля.

«К этому моменту должны быть проведены аукционы по выбору операторов по сбору и транспортированию ТКО, заключены прямые договоры с операторами по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению ТКО. Основное требование для участия в электронном аукционе – наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов IV класса опасности», - пояснили СИА-ПРЕСС в СТПП.

Но предпринимателей смущает вопрос формирования начальной цены. Кроме того, с уходом части игроков, конкуренция, которая сейчас считается достаточно развитой (50 предприятий в Сургуте и 12 в Сургутском районе), может снизиться. Что, как не трудно догадаться, может сказаться и на потребителях. Несмотря на то, что задача регионального оператора, в идеале, как раз и заключается в контроле цен, начальную цену аукционов он пообещал коррелировать с расценками предприятий на местах. Контролировать его работу в каждом поселении будут органы местного самоуправления.

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