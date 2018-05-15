Жириновский заявил, что будет исключать из партии людей, держащих дома собак

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что будет исключать из партии, если у ее члена в доме есть собаки: «В ЛДПР собак дома не держат! Кто держит — исключим из партии. Не курят, не пьют, собак не держат».

Свое заявление он объяснил тем, что считает, что данная категория членов ЛДПР «тормозит принятие закона, обладая значительной властью», потому что «видимо, у кого-то дома очень любимые собаки». Речь идет о законе, защищающем граждан в случае нападения собак, который будет регламентироваться новым порядком содержания в квартирах опасных животных.