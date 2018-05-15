Сургутяне определили 10 лучших гостиниц и ресторанов города

С 1 марта по 1 мая 2018 года на сайте туристско-информационного центра проходило голосование, где жители города могли выбрать лучшую гостиницу и место общественного питания в Сургуте. Общее количество проголосовавших составило 132 человека, сообщает пресс-служба администрации города.
ТОП-10 лучших гостиниц:
- Гостиница «City Hotel»
- Гостиничный комплекс «Медвежий угол»
- Гостиница «Gala Hotel»
- Гостиничный комплекс «Екатеринин двор»
- Гостиничный комплекс «Арт Отель»
- Гостиница «Ермак»
- Гостиница «Гнездо беркута»
- Гостиница «Бизнес отель»
- Гостиница «Берлога»
- Мини-отель «Альфа»
ТОП-10 лучших мест общественного питания:
- Кафе «Botanika café»
- Ресторан «Ferrum»
- Кафе ресторан «Café seven»
- Гриль-бар «Peoples»
- Ресторан «Клюква»
- Ресторан «Liberty»
- Ресторан «Mishka bar»
- Ресторан «Hurma»
- Ресторан «Диван Сарай»
- Ресторан «La Storia»
Плоды «Содружества»: чем занимается общественная организация ветеранов войн и инвалидов в Сургуте, расскажет ее председатель Эдуард Логинов // ONLINE 16 мая в 11.00