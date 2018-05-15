Пассажир «Победы» выиграл суд у лоукостера. Но продолжение следует

Авиакомпания «Победа» заявила, что обжалует решение Леноблсуда об отмене штрафа почти в 200 тысяч рублей в отношении пассажира, курившего на борту. По мнению лоукостера Марат Халилов по неизвестным причинам не был привлечен к административной ответственности полицией, поэтому суд и усомнился в его виновности, об этом сообщает РБК, со ссылкой на пресс-секретаря «Победы» Елену Селиванову.

Пресс-секретарь также отметила, что авиакомпания серьезно относится к безопасности пассажиров и предотвращает любые угрозы.

Напомним, самолет «Победы» совершил экстренную посадку из-за курившего пассажира. Лоукостер пытался взыскать с Халилова компенсацию за вынужденную посадку, размером почти 200 тысяч рублей. Суд первой инстанции удовлетворил иск авиакомпании полностью. Однако обвиняемый заявлял, что не курил на борту в туалетной комнате, а оказался там, когда в уборной уже было накурено.



Леноблсуд посчитал, что «Победа» не смогла доказать противоправность поведения ответчика на борту. Соответственно у суда первой инстанции не было основания для возложения ответственности по возмещению убытков на ответчика.