​В Югре стартует Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»

18 мая в Югре в 16 раз стартует Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». В этом году мероприятия акции пройдут под девизом «Чистота начинается с тебя!». Это связано с тем, что 2018 год в России объявлен Годом добровольца, а в Югре – Годом гражданского согласия.

В рамках акции в округе пройдут несколько тысяч различных мероприятий, в том числе международного и всероссийского уровней. «В прошлом году в акции в общем приняли участие около 360 тысяч человек. В 2018 году можно рассчитывать на то же число заинтересованных», – отметил Сергей Пикунов, руководитель службы по контролю в сфере охраны окружающей среды Югры.

Одно из крупных запланированных мероприятий – международный молодежный экологический форум «Одна планета – одно будущее!». На данный момент в событии решили принять участие 50 представителей ассоциированных школ ЮНЕСКО, из которых 34 участника – из муниципалитетов Югры, 32 – из других регионов России, 8 – из стран Европы и СНГ.

Экофорум пройдет с 27 по 30 мая. В программе запланированы образовательные модули, квесты, мастер-классы, круглые столы и другие площадки. Одной из тем форума выбрано – «Добровольчество как элемент экологической культуры».