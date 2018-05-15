​Симфоническая картина «Сургут» стала лучшей на международном конкурсе // АУДИО

Сургутянка Екатерина Черникова заняла первое место в Международном конкурсе молодых композиторов им. С.С. Прокофьева в номинации «Сочинения для симфонического оркестра». Победу девушке принесла симфоническая картина «Сургут», написанная в 2014 году.

«Идея создания произведения пришла в процессе наблюдения за ритмичной жизнью нашего города», — рассказывает Екатерина.

Композитор объясняет, что «в самом начале холодные утренние часы с восходом северного солнца описываются звучанием прохладной арфы с переливами деревянных духовых инструментов», а после «утро сменяется днем, и продолжающийся постоянный ритмический рисунок «рассказывает» о жизни людей в Сургуте». В этой части, по словам девушки, мы встречаем «звуковую интерпретацию сложностей будней, а также напряженность и позитивные моменты». Кульминация произведения, согласно задумке автора, должна подарить слушателю ощущение, что продолжение следует, и тем самым намекнуть на цикличность не только сургутской жизни, но и всей Югры, Земли и Вселенной.

Примечательно, что местная филармония заинтересовалась творением молодого автора. Не исключено, что однажды горожане смогут услышать симфоническую картину Екатерины Черниковой со сцены главной музыкальной площадки Сургута.

*Примечание: Аудиозапись произведения сделана с помощью компьютерной программы.

Справка siapress.ru: Екатерина Черникова окончила Южно-Уральский Государственный Институт Искусств им. П.И. Чайковского с отличием по специальности «Композитор, преподаватель». Она обучалась у заслуженного деятеля искусств России, члена Союза композиторов России и Союза театральных деятелей России, профессора, композитора Анатолия Давидовича Кривошея. Екатерина — не только практикующий композитор. Она также является учителем музыки НШ «Перспектива» и музыкальным руководителем Центра бережного развития интеллекта «Бэби клуб», где обучает музыке детей дошкольного и младшего школьного возраста по собственной разрабатываемой методике. В 2009 году была издана книга Екатерины Черниковой под названием «Рабочая тетрадь начинающего музыканта».