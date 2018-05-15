​Житель Солнечного склонил двух подростков к краже

Житель Солнечного 1999 года рождения предложил 17-летней девушке и 16-летнему юноше украсть алкоголь в магазинах, а вырученные от перепродажи деньги поделить. Те согласились и умыкнули из двух торговых точек продукцию стоимостью больше пяти тысяч рублей.

Теперь за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления мужчина может попасть за решетку на пять лет.