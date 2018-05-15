Жителя Сургутского района ограбили и избили возле месторождения

К полицейским Солнечного Сургутского района обратился мужчина, которого возле одного из месторождений избил и ограбил неизвестный.
У него украли сотовый телефон стоимостью 16 тысяч рублей.
Грабителя поймали по горячим следам. Им оказался житель Барсово 1998 года рождения. Похищенный телефон вернули владельцу.
За грабеж барсовчанину грозит до семи лет со штрафом до десяти тысяч рублей.
Плоды «Содружества»: чем занимается общественная организация ветеранов войн и инвалидов в Сургуте, расскажет ее председатель Эдуард Логинов // ONLINE 16 мая в 11.00