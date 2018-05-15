​В Сургуте пройдет конференция о нейроонкологии с участием столичных и немецких врачей

С 25 по 26 мая в Сургутском государственном университете пройдет научно-практическая конференция «Актуальные вопросы нейроонкологии». В форуме примут участие ведущие специалисты в области нейрохирургии, онкологии, радиологии и нейрофизиологии Уральского федерального округа, Москвы, Санкт-Петербурга и Германии.

Главный нейрохирург Югры, руководитель Инсультного центра Сургутской травмбольницы Александр Богословский представит опыт работы нейроонкологической службы, расскажет о современных методиках, которые используют окружные врачи.

Одна из них – система интраоперационного нейрофизиологического мониторинга, способная выявлять осложнения во время операции и своевременно корректировать действия врача.

Дюссельдорфский профессор, нейрохирург Михаэль Сабель расскажет о методиках подготовки пациентов к операции с пробуждением Awake Surgery, которая используется и в Травматологической больнице в течение последних лет.

Технология позволяет избежать повреждений функциональных зон головного мозга: во время операции специалисты «пробуждают» пациента для выполнения речевых тестов. Такой метод позволяет проконтролировать ход вмешательств и оценить изменения.

Еще одна тема, о которой расскажет иностранный гость - современное лечение церебральных метастазов, сообщила пресс-служба травмбольницы корреспонденту siapress.ru. О зарубежной практике поведает Марион Рапп, профессор, нейрохирург, заместитель Центра нейрохирургии Университетской клиники Дюссельдорфа .

Кстати, немецкий профессор Михаэль Сабель не раз бывал в нашем городе. Так, в 2015 году нейрохирург давал коллегам мастер-класс по использованию хирургического оборудования - ультразвукового деструктора. Демонстрация возможностей современного аппарата проводилась на тканях головного мозга свиньи. Подробнее об этом siapress.ru сообщал в новости.





Фото пресс-службы Сургутской клинической травматологической больницы