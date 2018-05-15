В Кемерово сносят «Зимнюю вишню»

В Кемерово начали демонтировать торговый центр «Зимняя вишня», где в марте в результате пожара погибли 60 человек, в том числе 40 детей, сообщает «Медуза».

Сегодня рабочие приступили к демонтажу одного из зданий, входящих в комплекс торгового центра, — двухэтажной постройки, где располагались сауны и автомойка. После того, как будут снесены вспомогательные строения, планируется приступить к демонтажу основного здания, в котором произошел пожар.

Исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, наблюдавший за началом сноса торгового центра, сообщил журналистам, что здание «Зимней вишни» находится в аварийном состоянии и не может эксплуатироваться. На месте торгового центра к 1 сентября планируется открыть сквер. Общественные слушания по этому поводу проведут в июне.