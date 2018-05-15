Певицу Светлану Сурганову не пустили на Украину

Пограничники Украины не пустили в страну российскую вокалистку и экс-участницу группы «Ночные снайперы» Светлану Сурганову, сообщает gazeta.ru.

«Причиной отказа стало посещение оккупированного Крыма через временно закрытые пункты пропуска», — написал на своей странице в Facebook спикер пограничной службы Олег Слободян. (Певица посещала Крым в 2016 году). Сургановой запретили въезжать на территорию Украины на протяжении трех лет.

Кроме того, спикер уточнил, что в общей сложности за 2017-18 гг. госслужащие не пропустили через границу и запретили въезд в страну уже 117 артистам и другим публичным деятелям из России.