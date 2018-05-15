У звезды из «Ворониных» нашли рак легких

Народному артисту России Борису Клюеву поставили страшный диагноз, сообщает Lenta.ru со ссылкой на режиссера Малого театра Владимира Бейлиса и телеканал НТВ. Коллега актера отмечает, что Клюев проходит соответствующее лечение, и «все делается для того, чтобы это было исправлено». Больше о текущем состоянии Клюева данных нет. Однако известно, что артист не перестал играть в театре, несмотря на онкологическое заболевание.

Напомним, в конце апреля в ТАСС появилась информация, что у 73-летнего Клюева серьезные проблемы со здоровьем, но затем в разговоре с «Лентой.ру» актер опроверг это заявление.

Наиболее запоминающиеся роли Бориса Клюева: Николай Петрович из сериала «Воронины» и Майкрофт Холмс из «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона».