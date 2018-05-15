​В Тюмени реконструируют футбольный стадион и увеличат и без того огромный парк «Гилевская роща» почти вдвое // ФОТО

В областной столице планируется очередное масштабное обновление общественных пространств – городского стадиона «Локомотив» и огромного парка «Гилевская роща». К таким выводам пришли губернатор Владимир Якушев и глава Тюмени Александр Моор во время совместного объезда города.
«Стадион «Локомотив» всегда был востребован, но сегодня находится в архиплохом состоянии, требуется его реконструкция», – цитирует пресс-служба губернатора области. Параллельно Владимир Якушев развеял слухи о том, что якобы стадион планируется снести и на его месте строить жилье – губернатор заверил, что это не так, и что спортивный объект останется спортивным объектом, но кардинально обновленным. Сроки для проведения этой работы глава региона обозначил в полтора-два года.
Но большее внимание во время объезда было обращено на большой парк «Гилевская роща». Как минимум потому, что главы области и города проехали по нему на велосипедах.
Это
популярное у горожан место, которое расположилось на 70 гектарах земли (для
сравнения – сургутский парк «За Саймой» – 50 гектаров), по предложению
Владимира Якушева станет еще больше. «Есть идея расширить этот парк за счет
примыкающей территории, которая составляет около
Парк пользуется большой популярностью среди тюменцев: там есть восемь спортивных площадок для взрослых, 15 – для детей, 18 беседок с мангалами (крайне популярное место, его не так просто занять, если приезжаешь не с самого утра), более сотни лавочек, прокат лыж, коньков, велосипедов, туалеты, парковки и многое другое.
И это, по словам Якушева, только первая очередь – есть еще пространство для доработки и благоустройства.
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