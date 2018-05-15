В Нижневартовске пройдет традиционный фестиваль «Самотлорские ночи»

С 15 по 17 июня в Нижневартовске пройдет фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». Мероприятие имеет богатую историю и проводится уже более 40 лет. Основной площадкой выбрана набережная реки Обь.



Здесь разместится фестивальный городок. В рамках мероприятия пройдет фотовыставка, посвященная истории «Самотлорских ночей», фестиваль стрит-арта, концертно-игровые программы, спортивные соревнования. Также состоится традиционная выставка декоративно–прикладного искусства «Город мастеров», где состоится ярмарка и мастер-классы.



Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте.