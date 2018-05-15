В округе стартовал конкурс «Югра таежная»

Работников лесного хозяйства, охраняемых природных территорий журналистов приглашают принять участие в окружном конкурсе «Югра таежная». Прием работ проходит с 14 по 22 мая. Награждение победителей конкурса состоится 28 мая в Ханты-Мансийске.

Заявленная работа должна соответствовать по теме одной из пяти номинаций – «Эффективная управленческая идея», «Лучшая публикация о лесном хозяйстве», «Общественная миссия лесовода» и «Достижения в области лесного просвещения».



С положением о мероприятии можно ознакомиться по ссылке.



Конкурс проводится в рамках Международной акции «Спасти и сохранить», а в этом году посвящен Году добровольца в России и Году гражданского согласия в Югре.