Приставы стали активнее арестовывать машины должников

Федеральная служба судебных приставов перешла к жестким мерам по отношению к лихачам и другим нарушителям ПДД — их автомобили изымаются со штрафстоянки и выставляются на торги, передает «РГ».
Обычно приставы предпринимают такие меры воздействия на людей, сумма долга у которых от 50-100 тысяч рублей и выше. Однако арест и реализация имущества может произойти в любом случае, когда его стоимость достаточна для погашения долга, даже если долг составляет, например, тысячу рублей.
У неплательщика есть десять дней на погашение задолженности, чтобы вернуть арестованное имущество.
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