Приставы стали активнее арестовывать машины должников

Федеральная служба судебных приставов перешла к жестким мерам по отношению к лихачам и другим нарушителям ПДД — их автомобили изымаются со штрафстоянки и выставляются на торги, передает «РГ».

Обычно приставы предпринимают такие меры воздействия на людей, сумма долга у которых от 50-100 тысяч рублей и выше. Однако арест и реализация имущества может произойти в любом случае, когда его стоимость достаточна для погашения долга, даже если долг составляет, например, тысячу рублей.

У неплательщика есть десять дней на погашение задолженности, чтобы вернуть арестованное имущество.