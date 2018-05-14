Собственный РКЦ сократил долги по коммуналке в микрорайонах Сибпромстроя в Сургуте

Произошло это, главным образом, за счет внедрения новых технологий. По заказу компании был создан специальный программный продукт, делающий максимально удобными и передачу показаний счетчиков, и собственно оплату.

ПО было заказано у разработчиков из центральной части России и адаптировано к нашим условиям по техзаданию ООО «СПС-Логистик». Продукт смог обеспечить функции, технологически недоступные ни одному РКЦ Сургута.

- Это интеграция с ГИС ЖКХ, расщепление поступивших средств по видам услуг, подомовой учет потребления ресурсов. Это происходит сразу же, как деньги абонента поступают на счет. И собственник это сразу же видит, как, собственно, и наша управляющая компания, - рассказал СИА-Пресс директор ООО «СПС-Логистик» Олег Миненков. - Установили терминалы с моментальной выкладкой информации в наш программный комплекс. Никаких ящиков для сбора бумажек для передачи показаний! Даже от Viberaотказались. Есть голосовой сервис: абонент по телефону начитывает показания со своих приборов учета, а программный комплекс распознает его голос, автоматически загружает данные в систему и в течение этого же звонка дает подтверждение: информация принята. В автоматическом режиме ведется и работа с должниками. Исковые заявления после уточнения параметров (к примеру, суммы и времени просрочки платежей) формируются нажатием одной кнопки. новые технологии очень помогли компании улучшить дисциплину платежей и передачи показаний. Уже через месяц количество переданных показаний увеличилось почти на 40 процентов, чего коммунальщики совсем не ждали.

По мнению Олега Миненкова, управляющей компании, обслуживающей менее 15 тысяч лицевых счетов, повторять лайфхак Сибпромстроя смысла нет. Проект недешевый. Тем более, что собственно покупка ПО и его донастройка под запросы клиента – только первая часть расходов. Категория специалистов, который в дальнейшем будут обслуживать высокотехнологичный продукт, тоже не может низкой. Как, соответственно, и заработная плата. Кстати, опытом СПС-Логистик уже заинтересовались городские управляющие компании. Сами обращаются с вопросом к коллегам – сколько будет стоить обслуживание в вашей системе и каким требованиям должна отвечать АСУ компании, чтобы интеграция произошла.

- Специально переманивать кого-то, а уж тем более – демпинговать, мы не собираемся, - говорит руководитель проекта. - Но и отказывать потенциальным партнерам – управляющим компаниям, тоже смысла не видим. Если наши условия устраивают – почему бы и нет? К программному комплексу можно подключить неограниченное количество абонентов, он безлимитный. Но это, не надо забывать, далеко не основной профиль группы компаний.

Сейчас для удобства абонентов завершается создание мобильных приложений для IOSи Android. Люди смогут создавать «личные кабинеты», через которые можно будет производить оплату за ЖКУ, вводить показания приборов учета, отслеживать историю начислений и оплат, сохранять все квитанции. Программные продукты разработчики обещают предоставить заказчику уже к середине лета.