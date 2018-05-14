Глава Сургута предлагает горожанам избавиться от брошенных автомобилей

Накануне глава города Вадим Шувалов опубликовал на личной странице в VK пост с призывом помочь избавиться от брошенных автомобилей. Глава отмечает, что с появлением портала tvoysurgut.ru подать заявку на вывоз автохлама со дворов города стало проще.

Для этого необходимо присылать фотографию и адрес, где расположена брошенная машина, на сайт в категорию «Двор». Шувалов также предупредил, что процесс признания автомобиля бесхозным занимает время, и необходимо будет подождать.