​Сургут встречает долгожданный ледоход на Оби // ФОТО

Ледоход на Оби жители Сургута ждут уже вторую неделю, а тем временем лед тронулся. На реке уже появились полыньи, а в ближайшие дни река полностью очистится.

Югорчане любят это природное явление за красоту. Например, на фотографии запечатлен вид со строящейся многоэтажки в поселке Солнечный Сургутского района.

Кстати, интернет-провайдер «Теле-Плюс» дает жителям города возможность насладиться ледоходом, не выходя из дома. Компания установила камеру, которая в онлайн-режиме транслирует происходящее на Оби. Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в прошлом году сургутяне наблюдали ледоход на две недели раньше. Обь вскрылась 30 апреля.