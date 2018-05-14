​В Тюменской области благодаря развитию промышленности может появиться новый город

В Тюменской области может появиться новый город – Голышманово. Он может «собраться» из Голышмановского района, который за последние семь лет совершил большой рывок благодаря развитию промышленности. Как рассказывает глава муниципалитета Александр Желтоухов, с 2011 года в районе была реконструирована птицефабрика, был запущен деревообрабатывающий завод «Рашфор», построены «Тюменские молочные фермы», запланировано строительство хлебозавода. Это привело к созданию сотен новых рабочих мест и экономическому рывку муниципалитета, который ныне готов превратиться в город – вопрос об этом уже вынесен на публичные слушания в Голышмановской районной думе, а в случае положительного решения уйдет на обсуждение в думу Тюменской области.

Между тем один из «локомотивов» экономического рывка – «Тюменские молочные фермы» (совместное предприятие групп «Дамате» и Danone), как будто в унисон с политическим преобразованием своей базовой территории сообщил об очередном расширении производства. Об этом сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на замдиректора областного департамента агропромышленного комплекса Наталью Огородникову. По ее словам, предприятию одобрили льготный кредит по программе Минсельхоза, поэтому вскоре она проведет третью очередь строительства и расширит коровник на 900 голов. А производственные мощности там и без того гигантские – в декабре 2017 года был введен в эксплуатацию комплекс на 4,6 тысяч стойломест, что дает более 100 тонн (при полной проектной загрузке будет 120 т) молока в сутки. Планируется, что вскоре завод будет давать 42 тысячи тонн молока в год. В проект было вложено 5,7 млрд рублей.

Напомним, что благодаря крупным инвестициям в производство агропромышленный комплекс Тюменской области по итогам 2017 года показал рост выше среднероссийского, и тенденция на развитие сохраняется.