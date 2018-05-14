Пока сургутянин сидел в машине ДПС, у него украли дорогой смартфон

К сургутским полицейским обратился мужчина 1997 года рождения, у которого украли дорогой смартфон, пока он находился в машине ДПС.

Владелец гаджета сообщил, что в конце апреля он был остановлен инспекторами ДПС для проверки документов. Выявив ряд нарушений, сотрудники ГАИ пригласили его в патрульный автомобиль, а также остановили попутную машину, в которой находилось четыре человека. Двоих из них полицейские пригласили в качестве понятых.

Пока инспекторы оформляли все документы в служебной машине, один из пассажиров остановленного автомобиля похитил из другой машины смартфон стоимостью порядка 40 тысяч рублей.

26-летнего жителя Пыть-Яха задержали, он рассказал, что украденный гаджет намеривался продать.

Теперь ему грозит срок до пяти лет.