Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин официально объявил, что дал согласие занять пост главы Счетной палаты, сообщает «Медуза».

По словам Кудрина, ему не делали других предложений о работе — в частности, не предлагали должностей в администрации президента России. Кудрин добавил, что Владимир Путин знает о его назначении в Счетную палату. Лично с президентом Кудрин не разговаривал по этому вопросу.

14 мая Кудрин принял участие в заседании президиума «Единой России». Глава партийной фракции в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что «Единая Россия» 15 мая официально выдвинет Кудрина на новый пост.