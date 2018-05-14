На сквер в 31 мкр Сургута бюджет потратит 100 млн рублей. Что будет выполнено

В 31 микрорайоне (возле ТРЦ «Богатырь») продолжится благоустройство четырех гектаров зеленой зоны. На это в общей сложности запланировано порядка 100 млн рублей. Тратить их начали еще прошлым летом — уложили тротуары и велосипедные дорожки. В планах на рабочий сезон установка малых архитектурных форм, спортивной площадки с прорезиненным покрытием, скамеек, урн, а также организация цветников.

Напомним, проект планировки сквера был подготовлен еще в 2016 году. Зеленый массив очень нужен этой территории: в 31 микрорайоне расположена самая большая сургутская школа, а также несколько новостроек.

Согласовывать с горожанами свои планы по данному скверу чиновники от управления по природопользованию и экологии уже не станут, в отличие от проекта сквера Кедровый Лог. Новую концепцию чиновники обязаны показать горожанам, и только потом застучат молотки. Впрочем, если не повторится ситуация с попыткой реинновации парка «За Саймой».

Пока центральный парк Сургута получит только очень скромную строку обновления – это покрытие для детской площадки «Фантазия» со стороны ул. Университетской. Горожане получили ее минувшей зимой и успели полюбить, однако в сырую погоду мокрый песок усложняет жизнь родителям. По словам замначальника управления по природопользованию и экологии администрации города Наиля Шарипова, «нерезиновый бюджет» позволил только спустя полгода найти на современное прорезиненное покрытие 2 млн 400 тысяч рублей. Но деревья вдоль забора могут появиться уже скоро: это обещал глава Сургута Вадим Шувалов на церемонии открытия «Фантазии».

Продолжая тему скверов, добавим и о территории, прилегающей ко Дворцу торжеств (правее сквера «Старожилов») будет облагорожена. Ее также в этом году планируется дополнить дорожками и лавочками с внешней стороны здания, а также благоустроить территорию в районе пешеходного моста. Он, кстати, грядущим летом, согласно планам управления архитектуры и градостроительства, должен встать на реконструкцию.