Регистрация на форум «Сообщество» в Ханты-Мансийске скоро завершится

Ханты-Мансийск готовится принять активистов со всего УрФО на форуме "Сообщество", который организует Общественная палата России. Темой мероприятия станет «Год добровольца: вызовы, возможности, задачи».

Участники узнают как получить грант, в том числе президентский, оценить эффективность социального проекта и привлечь к нему спонсоров из бизнес-сообщества.

Участники форума - гражданские активисты, представители некоммерческих организаций и все желающие заниматься социально направленной деятельностью. Регистрация пока открыта, чтобы стать участником события необходимо зарегистрироваться на сайте форума.

На форуме обсудят принципы работы корпоративного добровольчества, роль бизнеса в решении социальных задач,задачи экологических волонтеров и многие другие важные вопросы.

Также в рамках мероприятия будет представлена выставка «Успешные примеры межсекторного сотрудничества», посвященная социально-значимым проектам, реализованным в Уральском округе при поддержке регионального бизнеса и грантовых программ.

Советник Фонда Президентских грантов Владимир Татаринов отмечает, что Югра служит примером для других регионов в части глубины работы с некоммерческим сектором, муниципальными образованиями и с властью на местах.