​Кушать есть, туалета — нет: в Нефтеюганске за вопиющие нарушения закрыли кафе-суши

Поводом для внеплановой проверки стала жалоба посетителя. Он посидел в кафе поужинал, а вот в туалет пришлось бежать домой. Как выявили специалисты Роспотребнадзора, отхожее место в кафе японской кухни для гостей просто не предусмотрено.

«По результатам внеплановой выездной проверки деятельности ИП Щинниковой Ю.С., выявлены множественные нарушения санитарных правил: предприятие общественного питания не оборудовано туалетом и раковиной для мытья рук посетителей, отсутствуют дезинфицирующие средства,планировка и технические возможности предприятия не обеспечивают соблюдение требований санитарного законодательства, недостаточный набор изолированных и специально оборудованных помещений для приготовления и хранения пищевой продукции, недостаточно моечных раковин, сырое мясо в мясной цех доставляется через производственный горячий цех. Нарушается товарное соседство при хранении сырой и готовой продукции», — сообщает ведомство.

Если предпринимателю за 20 дней удастся устранить все нарушения, возможно, нефтеюганцы снова будут кушать там роллы. Также до конца мая работникам кухни хорошо бы обзавестись медицинскими книжками и пройти гигиеническую аттестацию.