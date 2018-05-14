​Похожи на корову! Индийские школьники впервые увидели оленей на стойбище Лук-Яун

Возможность увидеть северного оленя у гостей из Индии появилась на экскурсии по окрестностям Сургутскорго района. Школьникам, приехавшим учится в район по обмену, организовали насыщенную программу на стойбище Лук-Яун, что на озере Качнылор.

Как рассказали СИА-ПРЕСС в туристско-информационном центре Сургутского района, находясь в гостях у коренных жителей, ребята познакомились с бытом народов ханты, поучаствовали в приготовлении обеда, и конечно понаблюдали за оленями.

На стойбище можно не только погладить, покормить с рук северных оленей, но и сфотографироваться с ними рядом. Школьники старались заснять все, что видят! Индийцы удивились, как животные, столь похожие на знакомую им корову, проводят всю свою жизнь на морозе. В охотничьем хозяйстве «Еловое» делегацию душевно встретили, отогрели и накормили экзотическим пирогом с брусникой.