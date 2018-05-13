​Не пытаться перепить русских и лечить похмелье борщом. Британский таблоид подготовил инструкцию для поездки на ЧМ-2018 в Россию

Таблоид The Sun написал статью-инструкцию о том, как британским болельщикам выжить в России на чемпионате мира по футболу. Большая часть материала посвящена алкоголю. Так, журналисты констатируют, что британцы славятся отсутствием самоконтроля в вопросах выпивки, а русские любят водку, и сочетание этих двух факторов может стать опасным. Поэтому гостям России рекомендуют закусывать, выучить побольше тостов, и – самое главное! – не мешать водку и пивом, ибо это грозит тяжелейшим похмельем.

Однако The Sun трезво оценивает ситуацию, поэтому предрекает, что похмелье британцам, гостящим в России, все же испытать придется, и бороться с ним рекомендуют при помощи борща (его в статье пишут как Borscht), но можно и перебиться биг-маком с картошкой фри – вроде как в них есть витамин C и это поможет спастись от последствий веселья накануне. Но самый главный совет в этой сфере звучит так: «Не пытайтесь перепить русских. У них другая культура пития. Они вас перепьют».

Впрочем, журналисты предупреждают и о других сферах жизни – о том, что в гостях у русских нужно первым делом снимать обувь, быть вежливыми и с особым почтением относиться к старшим.