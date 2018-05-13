​В Москве снова будут митинговать «За свободный интернет»

Сегодня, 13 мая, в Москве пройдет второй митинг «За свободный интернет», который де-факто поддерживает запрещенный Роскомнадзором месседжер Telegram. Первый подобный митинг прошел в конце апреля, он собрал более двенадцати тысяч человек. Как пишет «Эхо Москвы», один из организаторов акции Эмиль Халиков считает, что сегодня на улицу выйдет еще большее количество противников ущемления интернета и его свобод.