​На Ямале во время пожара в деревянном административном строении на промзоне погибли четыре человека

Трагический случай произошел на Ямале: в городе Муравленко загорелось двухэтажное деревянное здание, находящееся на промзоне. Как сообщают пожарные службы, сигнал об огне поступил слишком поздно, поэтому прибывшие на место расчеты не смогли провести разведку и попытаться помочь находящимся внутри людям. В ходе тушения нашли тела четырех человек, и еще одного живого – с ожогами руки, пишет РБК Тюмень. Пожар ликвидировали за два часа, его причины устанавливаются. Следственный комитет уже завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.