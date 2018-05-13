​Правительство Югры поддержало культуру. На 400 млн рублей

Окружную программу по развитию культуры правительство Югры дополнило 408 миллионами рублей. «Предложения по корректировке направлены на повышение эффективности исполнения бюджетных и внебюджетных источников для развития материально-технической базы муниципальных учреждений культуры», – приводят слова Натальи Комаровой в департаменте общественных и внешних связей.

Помимо материальной помощи учреждениям культуры, в повышении расходов на программу будут заинтересованы и общественники, которые оказывают социально полезные культурные услуги – им тоже достанется часть денег.

Напомним, что ранее правительство региона так же расширило финансирование программы по развитию образования — на 9 млрд рублей.