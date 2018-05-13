​На конкурсе «Евровидение-2018» победил Израиль с экстравагантной Неттой // ВИДЕО

Экстравагантная певица Нетта Барзилай привезла «Евровидение-2019» в Израиль. Накануне она победила в песенном конкурсе, проходивший в Лиссабоне. На втором месте завершил выступление Кипр, на третьем – Австрия. Впрочем, едва ли победа Израиля была неожиданной – букмекеры предрекали ее до начала конкурса.

На нынешнем Евровидении случился небольшой инцидент – во время выступления британской певицы SuRie на сцену выскочил непонятный тип и выхватил у нее микрофон, но его быстро нейтрализовали, а исполнительница продолжила свою песню.

Россия, напомним, впервые за много лет не попала в финальную часть конкурса. Юлия Самойлова, представлявшая нашу страну, признала, что допустила много ошибок на своем выступлении, поэтому не смогла пробиться в финал.