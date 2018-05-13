​Не всухую, но красиво. Россия с минимальным преимуществом обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Накануне ночью сборная России на чемпионате мира по хоккею обыграла Швейцарию с минимальным отрывом – 4:3. Все события развернулись во втором и третьем периоде, и каждый раз в игре наша команда была впереди – счет открыл автор золотого олимпийского гола Кирилл Капризов, затем противники сравняли счет, но ненадолго – буквально через минуту Евгений Дадонов сделал 2:1, а за три секунды до завершения периода Никита Нестеров реализовал преимущество в два игрока – 3:1. После швейцарцам вновь удалось поразить ворота Василия Кошечкина, и вновь последовала «ответочка» – на этот раз от Михаила Григоренко.

В последнюю минуту игры швейцарцы получили большинство и вывели вместо голкипера шестого игрока, что дало эффект на один гол, но довести счет до овертайма они не смогли.

Сейчас диспозиция в группе А такая: действующие чемпионы мира, команда Швеции, держит первое место – 14 очков, Россия – 13 очков, далее Чехия и Швейцария – по 9 очков. При этом со Швецией Россия еще не играла, а Чехии проиграла 4:3. Следующий матч нашей сборной пройдет завтра, 14 мая. Соперником россиян станет Словакия, которая с 8 очками находится на пятом месте розыгрыша группы А.