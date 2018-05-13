​В Париже «солдат ИГ» напал с ножом на прохожих, убил человека и сам был застрелен полицией. Он оказался чеченцем

Накануне, в субботу 12 мая, в Париже некий молодой человек напал на прохожих с ножом, в итоге у него получилось убить одного человека, а четверых серьезно ранить. Больше он ничего не успел, поскольку его ликвидировали полицейские. Ответственность за теракт взяло на себя запрещенное в России террористическое «Исламское государство», назвавшее нападавшего своим «солдатом».

Как выяснилось после экспертизы отпечатков пальцев, это был двадцатилетний выходец из Чечни. Об этом сообщает радио Europe 1 со ссылкой на полицию.

Напомним, что похожий теракт был в Сургуте в августе 2017 года. Тогда молодой дагестанец Артур Гаджиев так же нападал на прохожих с ножом, по счастью все пострадавшие выжили и уже выздоровели, а террорист был убит полицейским. Позже было обнародовано видео, где якобы сам Гаджиев присягает террористическому запрещенному ИГИЛ.